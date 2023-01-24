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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sıla isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

SILA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sıla ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sıla adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sıla isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SILA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sıla ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer.

SILA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sıla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sıla adını koymak caizdir.

SILA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sıla ismini kullanan 59.324 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sıla ismini kullanan 9.264 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sıla ismini kullanan 5.341 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sıla ismini kullanan 3.927 kişi bulunmaktadır.

SILA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sıla ismine sahip olan sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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