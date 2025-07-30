Livaković bu kez New York sokaklarında: MACKAGE kampanyasında başrolde

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livaković, dünyaca ünlü lüks giyim markası MACKAGE’in global kampanyasında kamera karşısına geçti. “Protect Your Craft” serisinin üçüncü bölümü için New York’ta yapılan çekimlerde, sahadaki duruşunu moda dünyasına taşıdı.

Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Dominik Livaković, bu kez dikkatleri sahada değil, New York sokaklarında üzerine çekti.

Hırvat file bekçisi, dünyaca ünlü lüks giyim markası MACKAGE’in “Protect Your Craft” adlı kampanyasında kamera karşısına geçti.

Kariyerinde gösterdiği sakin duruşu ve refleksleriyle tanınan Livaković, çekimlerde verdiği iddialı pozlarla hem tarzını hem de karakterini yansıttı.

MACKAGE’in bu özel serisi, markanın estetikle fonksiyonelliği bir araya getiren vizyonunu yansıtıyor.

Livaković’in yer aldığı üçüncü bölümde, sporcu kimliği ile şehir hayatına uyum sağlayan modern çizgiler bir arada sunuluyor.

“Kalecilik yalnızca fiziksel beceriyle ilgili değil; her an hazır olmakla, kararlı kalmakla ilgili.”

“Sahada ya da şehirde fark etmiyor, hareketlerim bilinçli. MACKAGE’in tasarımları da bu bilinçle örtüşüyor,” diyen Livaković, kampanyanın ana mesajını da bu sözlerle güçlendirdi.