Liverpool: 1 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3'te 3 yaptı.
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. İlk yenilgisini alan Arsenal ise 6 puanda kaldı.
Ligin 4. haftasında Liverpool deplasmanda Burnley'e konuk olacak. Arsenal ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.