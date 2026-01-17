Liverpool: 1 - Burnley: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Liverpool, evinde Burnley'le 1-1 berabere kaldı. 42. dakikada Florian Wirtz'in golüyle öne geçse de 65. dakikada Marcus Edwards'ın golüne engel olamayan ve ligde oynadığı son 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Kırmızılar, haftayı 36 puanla tamamladı. Liverpool'un Macar oyuncusu Dominik Szoboszlai, 32. dakikada penaltı kaçırdı. Burnley ise puanını 14'e çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Liverpool, Burnley'i ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Liverpool, 32. dakikada Dominik Szoboszlai ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Florian Wirtz, 42. dakikada Liverpool'u öne geçirdi.
Konuk ekip Burnley, 65. dakikada Marcus Edwards ile eşitliği sağladı.
SON 4 MAÇI BERABERE BİTTİ!
Ligde oynadığı son 4 maçı berabere biten Liverpool, puanını 36'ya çıkardı. Lig 19'uncusu Burnley ise puanını 14'e yükseltti.
Liverpool, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Burnley ise Tottenham'ı ağırlayacak.