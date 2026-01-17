Habertürk
        Liverpool: 1 - Burnley: 1 | MAÇ SONUCU

        Liverpool: 1 - Burnley: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Liverpool, evinde Burnley'le 1-1 berabere kaldı. 42. dakikada Florian Wirtz'in golüyle öne geçse de 65. dakikada Marcus Edwards'ın golüne engel olamayan ve ligde oynadığı son 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Kırmızılar, haftayı 36 puanla tamamladı. Liverpool'un Macar oyuncusu Dominik Szoboszlai, 32. dakikada penaltı kaçırdı. Burnley ise puanını 14'e çıkardı.

        Giriş: 17.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:16
        Liverpool'un '1 puan' kabusu!
        İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Liverpool, Burnley'i ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Liverpool, 32. dakikada Dominik Szoboszlai ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

        Florian Wirtz, 42. dakikada Liverpool'u öne geçirdi.

        Konuk ekip Burnley, 65. dakikada Marcus Edwards ile eşitliği sağladı.

        SON 4 MAÇI BERABERE BİTTİ!

        Ligde oynadığı son 4 maçı berabere biten Liverpool, puanını 36'ya çıkardı. Lig 19'uncusu Burnley ise puanını 14'e yükseltti.

        Liverpool, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Burnley ise Tottenham'ı ağırlayacak.

        Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, öldürüldü

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın, M.D.E. (30) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan M.D.E., suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdü.

