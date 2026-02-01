Liverpool: 4 - Newcastle United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 5 maç sonra kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Newcastle United kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Konuk takım 36. dakikada Anthony Gordon'la öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Liverpool'da Hugo Ekitike sahneye çıkarak 41. ve 43. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. İkinci yarının 67. dakikasında Florian Wirtz, skoru 3-1'e getirirken; 90+3'te Ibrahima Konate son sözü söyledi: 4-1.
Bu sonucun ardından Liverpool 5 maç sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Newcastle ise 33 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Liverpool sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Newcastle ise Brentford'u konuk edecek.