Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Liverpool: 4 - Newcastle United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 5 maç sonra kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 01:00 Güncelleme: 01.02.2026 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool 5 maç sonra kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Newcastle United kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Konuk takım 36. dakikada Anthony Gordon'la öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Liverpool'da Hugo Ekitike sahneye çıkarak 41. ve 43. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-1 yaptı. İkinci yarının 67. dakikasında Florian Wirtz, skoru 3-1'e getirirken; 90+3'te Ibrahima Konate son sözü söyledi: 4-1.

        Bu sonucun ardından Liverpool 5 maç sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Newcastle ise 33 puanda kaldı.

        Ligin 25. haftasında Liverpool sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Newcastle ise Brentford'u konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilruba'yı 4 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Yaşamasını istediğim için 112'yi aradım

        Balıkesir'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Kendisini bıçak...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?