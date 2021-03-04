İngiltere Premier Lig'de heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Chelsea maçı saat 23:15'de başlayacak...

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de 27. hafta maçına sahne olacak Liverpool Chelsea maçı bu akşam 23:15'de başlayacak ve Ssports'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Ozan Kabak, Robertson; Wijnaldum, Shaqiri, Thiago; Mane, Salah, Firmino

Chelsea: Kepa, James, Zouma, Alaba, Hakimi, Milinković-Savić, Mount, Kante, Pulisic, Werner, Havertz.