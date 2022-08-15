Premier Lig'de iki haftayı geride bıraktık, üçüncü haftanın ilki olan Liverpool Crystal Palace maçı için nefesler tutulmuş durumda. Anfield'da oynanacak olan maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken "Liverpool Crystal Palace maçı hangi kanalda yayınlanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Liverpool Crystal Palace maçı muhtemel 11'ler...

LIVERPOOL CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Crystal Palace takımları arasındaki karşılaşma bugün (15.08.2022) saat 22:00'da oynanacak.

LIVERPOOL CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Crystal Palace karşılaşması Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Robertson, Virgil, Gomez, Trent, Fabinho, Keita, Elliott, Diaz, Darwin, Salah

C.Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Doucoure, Schlupp; Ayew, Eze, Zaha; Edouard