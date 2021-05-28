Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu yaz Avrupa transfer gündeminin en önemli aktörlerinden biri. Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Hakan için sürekli yeni haberler geliyor.

İtalyan basınının son iddiasına göre; Premier Lig devi Liverpool, Hakan Çalhanoğlu ile iletişime geçti. Henüz resmi teklifin yapılmadığı belirtildi.

Hakan'ın Katar'dan Al-Duhail'in yaptığı astronomik teklifi reddettiği kaydedildi. Hakan için istekli olan Juventus'ta teknik direktör değişimi nedeniyle şu an için transfer çalışmalarının durduğu kaydedildi.

Milli futbolcunun, sözleşmesinin bitimine yaklaşıldıkça Milan'a imza atma olasılığının düştüğü ifade edildi.