Liverpool- PSG rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 16 turunda PSG ile eşleşen Liverpool ilk maçı 1-0 kazanarak çeyrek final kapısını araladı. Karşılaşmaının oynanmasına kısa bir süre kalırken, Liverpool- PSG rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati sporseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı hangi kanalda?" Liverpool- PSG maçı canlı izle ekranı...