Türkiye lodosla mücadele ediyor. Özellikle Marmara bölgesinde çok ciddi şekilde hissedilen lodosla ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

LODOS NEDİR?

Lodos, Türkiye’nin batı bölgelerinde, güney batı yönlerden esen sıcak rüzgardır. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak etkili olmaktadır. Denizciler için oldukça önemli olarak biliniyor. Yağmurun peşinden sıcak bir havaya sebep olmaktadır.

LODOS NEDEN OLUR?

En çok özellikle kış mevsiminde, Türkiye'de gezici siklonların içeriye daha çok sokulması sebebiyle görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler. Sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınlarına yaratmaktadır. Ayrıca estiği sürece sıcaklıklarında normallerinden fazla artmasına sebep olan bir rüzgardır. Kimi zaman Eğe, Marmara ve Batı Akdeniz’de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara sebep olarak yaşamı büyük ölçüde etkiler.

Lodos rüzgarının beraberinde taşıdığı mineraller ve toz nedeniyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, göz kanlanması, nefes darlığı gibi bir çok farklı etkiye yol açtığına inanılır.

LODOS NE DEMEK?

Güney ya da güneybatı yönünden esen, çoğu zaman kuru ve sıcak, kimi zaman yağış getiren rüzgâr.