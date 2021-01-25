Bursa'da lodos çatı uçurdu! 0:00 / 0:00

AA

Teferrüç Mahallesi 6. Gündoğdu Sokak'taki evin çatısı lodosun etkisiyle yıkıldı.

Evin sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yıkılan çatı nedeniyle hasar oluşurken, çatının bazı parçaları park halindeki bir araca da zarar verdi.

Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Taşçı, büyük tehlike atlattıklarını belirterek, "Ekipler çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlardan ricam, çatılarını sağlam yapsınlar. Sağlam yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybına neden olabiliyor. Yan komşular tedirgin oldular. İnşallah en kısa zamanda çatı tekrar tamir olacak. Büyük bir tehlike atlattık. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Çatıdan düşen parçalar kapının önündeki arabaya zarar vermiş." diye konuştu.