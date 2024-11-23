Lodoslu günlerde migren ataklarına dikkat!

Lodosun, havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak baş ağrılarını tetiklediğini ifade eden Prof. Dr. Asil, “Barometrik basınç değişiklikleri, sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yaratır. Bu da migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebilir” diye konuştu.