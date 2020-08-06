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Bölgesel genişlemesini sürdüren lojistik girişimi Saloodo, dijital yük taşıma platformunu Türkiye'de faaliyete geçirdi.

Kullanıcı dostu ve sezgisel özelliklere sahip dijital çözüm ilk olarak 2017'de Almanya'da kullanıma sunuldu ve halihazırda Hollanda ve Polonya'nın da aralarında olduğu çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılıyor.

Bir Deutsche Post DHL Group iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren girişim, Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu ve Sahra Altı Afrika'da da kullanıma sunulmuştu.

Türkiye'nin coğrafi ve kültürel olarak Avrupa ile Asya arasında bir köprü teşkil etmesinde olduğu gibi Saloodo da nakliyecileri ve yük sahiplerini gönderim sözleşmeleri ile dijital bir pazar yerinde bir araya getiriyor.

Saloodo Genel Müdürü Antje Huber, "Orta Doğu ve Afrika kıtasına giriş yaptıktan sonra stratejik büyümemizi Türkiye'ye adım atarak sürdürüyoruz. Asya, Çin ve Hindistan'ın küresel seviyede büyümeye etkileri ile her geçen gün ekonomik olarak bölgesel önemini artırıyor. Asya'nın kapısı olarak tanımlayabileceğimiz ve akıllı lojistik çözümlerine olan talebin düzenli olarak arttığı Türkiye, Saloodo için stratejik bir pazar" dedi.

DHL Freight Türkiye Satış Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Çağla Mutluer de, "Bağımsız bir pazar yerinin olanca özgürlüğü ile dijital yük operatörlüğünün kolaylığını ve güvenliğini bir arada sunan Saloodo çevrimiçi yük alışverişini ve dijital yük operatörlüğünü tek platformda bir araya getiriyor" diye konuştu.