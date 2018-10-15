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Lokantaya gelip karınlarını doyuruyorlar

Tunceli’nin Hozat ilçesinde bir lokantanın müdavimi olan tilkiler, her gün gelerek hem aç karınlarını doyuruyor hem de kedilerle oynuyor. Lokanta sahibi Cihat Kaplan, "Önce bir tane geliyordu, şimdi sayıları dört oldu" dedi

15.10.2018 - 13:50 | Güncelleme: İHA

Tunceli'nin Hozat ilçesinde Cihat Kaplan'a ait lokantaya yıllar önce aç kaldıkları için yiyecek bulmak için gelen tilkiler, müşterilerle, sahibinin sahip çıkmasıyla işletmenin müdavimi haline geldi. Hemen hemen her gün lokantaya gelen 4 tilkiye, iş yeri sahibi aldığı tavukları vererek karınlarını doyuruyor. Lokantada bulunan kediyle de oynayan tilkiler daha sonra geldikleri gibi gidiyor. Kaplan'ın kedisi 'Pamuk'un zaman zaman tilkileri sahibinden kıskanarak, onları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

"TAVUK ETİNE ALIŞMIŞLAR HEP TAVUK YİYORLAR"

İHA'nın haberine göre tilkileri beslemenin maliyetli olmasına rağmen güzel olduğunu belirten lokanta sahibi Cihat Kaplan, “Tilkiler lokantanın yakınlarına et ve benzeri yiyecekleri bıraktığım için gelmeye başladı. Gelince de onlara yakınlık gösterdim, onlar da bana yakınlık gösterdi. Önce bir tane geliyordu. Şimdi dört oldu. Her gün bir iki tane tavuk alıyorum. Tanesi 20 lira ikisi 40 lira yapıyor. Hep de tavuk yiyorlar. Ekmek yemiyorlar. Tavuk etine alışmışlar" dedi.

KİRPİYİ DE KAVUN, KARPUZ İLE BESLİYOR

Lokantaya kirpi de geldiğini aktaran Kaplan, ona da kavun karpuz verdiğini kaydetti. Hayvanları sevmeleri gerektiğini dile getiren Kaplan, "Bir karıncanın dahi ezilmesini istemiyoruz. Duygusalız. Bu toplum böyle” ifadelerini kullandı.

 

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