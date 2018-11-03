Lokeren - AS Eupen maç önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Lokeren, 04 Kasım 2018 Pazar günü AS Eupen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Lokeren 7 puanla 16. sırada, AS Eupen 16 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Lokeren, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. AS Eupen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 575 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lokeren kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, AS Eupen sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Lokeren son hafta oynanan St Truiden maçında 1-1 berabere kaldı.

AS Eupen, Wilrijk karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Lokeren, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Lokeren, kendi sahasında 2 gol attı, 10 gol yedi.

AS Eupen, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AS Eupen 7 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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