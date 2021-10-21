STAT: Lokomotiv Stadı

HAKEM: Harald Lechner

SAAT: 22.00

YAYIN: Exxen

LOKOMOTIV: Guilherme, Jedvaj, Barinov, Pablo, Tiknizyan, Maradishvili, Beka Beka, Zemaletdinov, Rybus, Kerk, Smolov

YEDEKLER: Khudiakov, Savin, Shivoglyadov, Nenakhov, Silyanov, Kulikov, Petrov, Babkin, Rybchinskii

TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış, Babel, Mustafa Muhammed

YEDEKLER: İsmail, Alpaslan, Kerem, Ömer, Morutan, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay, Emre Kılınç, Halil, Feghouli, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı. Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı konuk edecek.

MORALLER YERİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

MOSKOVA 6 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi.Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

AVRUPA'DA 297. MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 296 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.