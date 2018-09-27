UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde bulduğu golle yendi.

Kupanın son 32 turunda Lokomotiv Moskova, Kaliningrad Stadı'nda Baltika ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Baltika, 28. dakikada Alan Kasaev'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Lokomotiv Moskova, 35. dakikada Aleksey Miranchuk ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Baltika, 64. dakikada Ruslan Magal'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Lokomotiv Moskova, 87. dakikada Eder'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadelenin normal süresi, bu skorla sona erdi.

Uzatma bölümünde Lokomotiv Moskova'da 106. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Miranchuk, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golüne imza attı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi'nin 23. haftasında konuk olduğu Norrköping'e 3-1 kaybetti.

Norrköping'e galibiyeti getiren golleri Kalle Holmberg (2) ve Filip Dagerstal atarken, Malmö'nün tek golünü ise penaltıdan Marcus Antonsson kaydetti.

Bu sonuçla Malmö, 43 puanla 4. sırada kalırken, Norrköping ise 48 puanla ikinci sırada yer aldı.



Siyah-beyazlıların diğer rakibi Genk ise Belçika Kupası'nın 6. turunda Luminus Arena'da ağırladığı Lommel United'ı Dries Wouters, Edon Zhegrova, Ibrahima Seck ve Marcus Ingvartsen'in golleriyle 4-0 yenerek üst tura kaldı.

Öte yandan, Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Standard Liege ise Belçika Kupası 6. turunda karşılaştığı Royal Knokke'ye 2-1 mağlup olarak elendi.

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