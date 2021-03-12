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Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin üretilmesine, desteklenmesine ve katma değerli hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 12 girişimci ekiple altıncı dönemine başladı.

10 Mart 2021 tarihinden itibaren online eğitime başlayan altıncı dönem girişimcileri, 11 Mart’ta online olarak gerçekleştirilen GoDay programına katılarak girişimlerini anlattı. Programa, Lonca ailesinin yanı sıra yatırımcılar ve basın mensupları da katıldı.

Genel ve FinTech kategorilerinde 400’e yakın başvurunun geldiği altıncı dönemde girişimler, teknoloji, sağlık, eğitim, yapay zekâ, siber güvenlik gibi pek çok alandaki projeler arasından seçildi. Kuveyt Türk yöneticilerinden ve Lonca Girişimcilik Merkezi mentorlarından oluşan toplam 15 jüri üyesi startup’ları, inovatif fikir, uygulanabilir ürün veya hizmet, ölçeklenebilir iş modeli, pazar potansiyeli ve güçlü bir gelir-fayda modeli gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği sağlamanın yanı sıra farklı alanlarda destekler de veriliyor. Workinton-Lonca Girişimcilik Merkezi iş birliğiyle, farklı lokasyonlarda bulunan Workinton ofislerini kullanmaya başlayan Lonca girişimleri, özel bir hukuk bürosuyla yapılan anlaşma kapsamında da her ay beş saat hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. FinTech’ler için özel API desteği ile tüm girişimler için finans odaklı eğitimler, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme imkânı ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği de Lonca Girişimcilik Merkezi’nin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

49 GİRİŞİMCİ MEZUN OLDU

Düzenlenen online etkinlikte konuşan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Hem girişimcilerimize hem de ülkemize değer katma vizyonumuzla çalışmalarımızı salgın döneminde de sürdürüyoruz. Bu dönemde eğitimlerimize online devam edeceğiz. Bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru alırken ilk beş dönemde toplam 49 girişimciyi Lonca’dan mezun ettik. Yeni dönemdeki yüzlerce başvuru arasından seçtiğimiz 12 girişime baktığımızda, koronavirüs salgınının da etkisiyle eğitim ve sağlık alanındaki projelerin arttığını gözlemliyoruz. İnovasyonun, yaşanan sorunlara çözüm bulma yönünü düşündüğümüzde bunu tabii bir sonuç olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz” dedi.

Altıncı dönem girişimcilerinin 5 Ağustos 2021’de mezun olacağını belirten Selman Ortaköy, yedinci döneme ilişkin başvuruların ise Haziran ayında alınmaya başlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Programa seçilen ekipler şu şekilde açıklandı, Car4Future, CezerUni, Clickatory, iLuno, Innoflux, NudgeLab, Payeni, Sweephy, TheClico, Varsapp, Vivente, VulnHero.