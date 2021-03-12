Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikLonca Girişimcilik Merkezi'nde altıncı dönem
ABONE OL

Lonca Girişimcilik Merkezi altıncı döneme 12 ekip ile başlıyor

Kuveyt Türk’ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde altıncı dönem programı başladı. Genel ve FinTech olmak üzere iki kategoride başvuruların alındığı altıncı dönemde, 400’e yakın başvuru arasından seçilen 12 girişimci ekibe, altı aylık eğitimin yanı sıra 40 bin TL’ye kadar hibe ve Ar-Ge desteği gibi imkânlar da sunulacak

Lonca Girişimcilik Merkezi'nde altıncı dönem
HABERTURK.COM

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin üretilmesine, desteklenmesine ve katma değerli hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 12 girişimci ekiple altıncı dönemine başladı.

10 Mart 2021 tarihinden itibaren online eğitime başlayan altıncı dönem girişimcileri, 11 Mart’ta online olarak gerçekleştirilen GoDay programına katılarak girişimlerini anlattı. Programa, Lonca ailesinin yanı sıra yatırımcılar ve basın mensupları da katıldı.

Genel ve FinTech kategorilerinde 400’e yakın başvurunun geldiği altıncı dönemde girişimler, teknoloji, sağlık, eğitim, yapay zekâ, siber güvenlik gibi pek çok alandaki projeler arasından seçildi. Kuveyt Türk yöneticilerinden ve Lonca Girişimcilik Merkezi mentorlarından oluşan toplam 15 jüri üyesi startup’ları, inovatif fikir, uygulanabilir ürün veya hizmet, ölçeklenebilir iş modeli, pazar potansiyeli ve güçlü bir gelir-fayda modeli gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği sağlamanın yanı sıra farklı alanlarda destekler de veriliyor. Workinton-Lonca Girişimcilik Merkezi iş birliğiyle, farklı lokasyonlarda bulunan Workinton ofislerini kullanmaya başlayan Lonca girişimleri, özel bir hukuk bürosuyla yapılan anlaşma kapsamında da her ay beş saat hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. FinTech’ler için özel API desteği ile tüm girişimler için finans odaklı eğitimler, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme imkânı ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği de Lonca Girişimcilik Merkezi’nin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

49 GİRİŞİMCİ MEZUN OLDU

Düzenlenen online etkinlikte konuşan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Hem girişimcilerimize hem de ülkemize değer katma vizyonumuzla çalışmalarımızı salgın döneminde de sürdürüyoruz. Bu dönemde eğitimlerimize online devam edeceğiz. Bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru alırken ilk beş dönemde toplam 49 girişimciyi Lonca’dan mezun ettik. Yeni dönemdeki yüzlerce başvuru arasından seçtiğimiz 12 girişime baktığımızda, koronavirüs salgınının da etkisiyle eğitim ve sağlık alanındaki projelerin arttığını gözlemliyoruz. İnovasyonun, yaşanan sorunlara çözüm bulma yönünü düşündüğümüzde bunu tabii bir sonuç olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz” dedi.

Altıncı dönem girişimcilerinin 5 Ağustos 2021’de mezun olacağını belirten Selman Ortaköy, yedinci döneme ilişkin başvuruların ise Haziran ayında alınmaya başlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Programa seçilen ekipler şu şekilde açıklandı, Car4Future, CezerUni, Clickatory, iLuno, Innoflux, NudgeLab, Payeni, Sweephy, TheClico, Varsapp, Vivente, VulnHero.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnteraktif Kredi'ye 8 milyon TL üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİKİnteraktif Kredi'ye 'Alesta' yatırımı
Kız Kardeşim Projesi'ne Tarım ve Orman Bakanlığı desteği
GİRİŞİMCİLİK'Kız Kardeşim' 250 bin kadına ulaşacak
500 Istanbul'dan 30 milyon euroluk ikinci fon
GİRİŞİMCİLİK30 milyon euroluk ikinci fonu kurdu
Teknopark İstanbul'dan Azerbaycan’a teknoloji parkı
GİRİŞİMCİLİKAzerbaycan’da teknopark kuracak
Deniz Ventures yeni nesil yatırım uygulaması Midas’a 1 Milyon Dolar yatırım yaptı
GİRİŞİMCİLİKDeniz Ventures ilk yatırımını yaptı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananları belli oldu
GİRİŞİMCİLİK'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi' belli oldu
Kadın girişimciliğine Türk Telekom’dan dijital katkı
GİRİŞİMCİLİKKadın girişimciliğine dijital katkı
Yerli fintech senet ödemelerini dijitale taşıdı
GİRİŞİMCİLİKSenet ödemelerini dijitale taşıdı
G4A Turkey'de başvurular başladı
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere dördüncü kez kapı açtı
'Bu Gençlikte İş Var' 10'uncu yaşını kutluyor
GİRİŞİMCİLİK10 yıldır 'Bu Gençlikte İş Var' diyor