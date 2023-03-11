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Londra'da greve giden sağlık çalışanlarına destek yürüyüşü düzenlendi

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da maaş artışı konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle greve giden sağlık çalışanlarıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Londra'da greve giden sağlık çalışanlarına destek yürüyüşü düzenlendi
AA

SOS NHS adlı grubun organize ettiği yürüyüşe katılan binlerce gösterici, artan yaşam maliyeti ve hayat pahalılığı nedeniyle sağlık çalışanlarının maaşlarında makul artış yapılması çağrısında bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte, göstericiler ellerinde "Sağlık sistemindeki krize son verin", "Yeter artık", "Sağlık çalışanları onurlu bir maaşı hak ediyor" yazılı pankartlar taşıdı.

"Sağlık hizmeti temel insan hakkıdır" sloganlarının atıldığı gösteriye, doktorlar ve hemşirelerin yanı sıra çok sayıda sendika ile ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri destek verdi.

İngiltere'de enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını reddeden sağlık çalışanları, ülke çapında grevlerini sürdürüyor.

DOKTORLAR 3 GÜNLÜK GREVE GİDECEK

İngiltere'de pratisyen hekimler, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 13 Mart'tan itibaren 3 günlük grev düzenleyecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, grev öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, pratisyen hekimleri maaş artışı konusunda yapıcı görüşmeye davet ettiğini açıkladı.

Bakan Barclay'in Twitter paylaşımına yanıt veren Pratisyen Hekimler Birliği ise Barclay'in dünkü görüşmelere gelmediğini hatırlatarak, greve gitmekten başka seçenekleri olmadığını bildirdi.

Pratisyen hekimlerin olası iş bırakma eyleminin, halihazırda personel sıkıntısı, rekor düzeyde biriken iş yükü ve sağlık çalışanlarının süregelen grevleriyle birleşince sağlık sistemi üzerindeki baskıyı daha da artıracağı öngörülüyor.

İngiltere'de pratisyen hekimler en son 2016'da, getirilen yeni bir sözleşme nedeniyle greve gitmişti.

Fotoğraf: AA

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