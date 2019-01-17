Londra'dan sonra İstanbul'a geldi

Banyo ve mutfak armatürü üreticisi Hansgrohe Grup, Türkiye’deki yeni showroom'u "The Water Studıo İstanbul"u açtı.

The Water Studıo İstanbul, Hansgrohe Türkiye Genel Müdürü Albert Emlek, Hansgrohe Grup CEO’su Hans Juergen Kalmbach ve Hansgrohe Türkiye Pazarlama Müdürü Zerrin Türk’ün de katıldığı bir etkinlikle açıldı.

DÜNYADA İKİNCİ SHOWROOM

Hansgrohe Grubu, İngiltere'nin başkenti Londra’dan sonra İstanbul'da açtığı The Water Studio İstanbul'da müşterilere deneyim süreci yaşatmayı hedefliyor. Mecidiyeköy’de yer alan 450 metrekarelik The Water Studio İstanbul'da ürünler denenebiliyor.

2017 CİROSU 1 MİLYAR EURO'NUN ÜZERİNDE

Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, ABD ve Çin gibi birçok ülkede üretiminin bulunan 118 yıllık Hansgrohe'nin 2017 yılını yaklaşık 1.1 milyar Euro'nun üzerinde ciro ile kapattığı bildirildi.