Chelsea- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası yarı finali Kuzey Londra derbisine sahne oluyor. Bu kapsamda Chelsea evinde Arsenal'i ağırlıyor. Eleme turlarında Lincoln, Wolverhampton ve Cardiff gibi takımları eleyen Chelsea yarı finale yükseldi. Öte yandan Port Vale ve Brighton'ı eleyen Arteta'nın öğrencileri son olarak Crystal Palace'ı penaltılarla saf dışı bıraktı. Eleme turlarında tek maç üzerinden değerlendirilen turnuvada yarı final mücadelesi çift maç üzerinden oynanacak. Peki, Kuzey Londra derbisi olarak adlandırılan Chelsea- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde futbolseverleri nefes kesen bir Londra derbisi bekliyor. Chelsea ile Arsenal’in karşı karşıya geleceği dev mücadelede, maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri büyük merak konusu. Premier Lig’de şampiyonluk yarışını kararlılıkla sürdüren Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ile, Rosenior döneminde çıkış arayan Chelsea, bu kez Lig Kupası’nda kozlarını paylaşacak. Peki, Chelsea– Arsenal karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar...
CHELSEA- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Chelsea- Arsenal yarı final ilk maçı 14 Ocak Çarşamba (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
Stamford Bridge'de oynanacak zorlu mücadele dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.
CHELSEA MUHTEMEL 11
Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Hato, Fernandez, Caicedo, Estevao, Palmer, Neto, Pedro