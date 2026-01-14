İngiltere Lig Kupası yarı finalinde futbolseverleri nefes kesen bir Londra derbisi bekliyor. Chelsea ile Arsenal’in karşı karşıya geleceği dev mücadelede, maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri büyük merak konusu. Premier Lig’de şampiyonluk yarışını kararlılıkla sürdüren Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ile, Rosenior döneminde çıkış arayan Chelsea, bu kez Lig Kupası’nda kozlarını paylaşacak. Peki, Chelsea– Arsenal karşılaşması saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar...