Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius’un siyah beyazlı takıma uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Ocak ayında eski kulübü Liverpool’a döneceği öne sürüldü.

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi’nin manşetten verdiği haberde, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller sonrasında Ada’daki kariyeri tehlikeye giren ve Liverpool’un, Beşiktaş’a kiraladığı Alman kalecinin İstanbul’daki günlerine de iyi başlamadığı belirtildi. Siyah-beyazlı teknik heyetin Karius’tan memnun olmadığı ve taraflar için ayrılık yolu gözüktüğü iddia edildi.

MENAJERI YALANLADI

Karius'un menajeri ise Alman kaleciyle ilgili İtalyan basınında çıkan haberleri yalanladı. Florian Goll “Bu iddia kesinlikle doğru değil. Karius 2 yıllığına Beşiktaş’ta ve kulübün onu göndermeye niyeti yok” dedi.

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