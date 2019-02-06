Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları

Giriş: 06.02.2019 - 11:06 | Güncelleme:  

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Loris Karius, önceki akşam Alman model sevgilisi Sophia Thomalle görüntlendi. Bir alışveriş merkezinde bulunan restoranda yemek yiyen ikili, gece yarısı çıkış yaptı

  • 1Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    1|41

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Loris Karius, önceki akşam Alman model sevgilisi Sophia Thomalle görüntlendi. Bir anda patlayan flaşlar ile şaşkınlık yaşayan çift, sonrasında kahkaha attı. 

  • 2Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    2|41

    Aracını vale bölümünden alan ikili, sonrasında gazetecilerin ricası ile poz verdi. Bir süre küs kalan ve farklı ülkelerde kalan ikili, geçtiğimiz günlerde barışmıştı. 

  • 3Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    3|41

    Son dönemin en çok dikkat çeken çiftlerinden birisi olan Karius ve Sophia, keyifli halleri ile dikkat çekti.

  • 4Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    4|41

    EN GÜZEL 3. KADIN SEÇİLMİŞTİ

    Alman file bekçisi Sophia Thomalla, 2010 yılında FHM tarafından dünyanın en güzel 3. kadını seçilmiş ve dergiye verdiği bir röpörtajında sevgilisi Karius’a göz koyan kızlara meydan okumuştu. 

  • 5Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    5|41

    "ONUN İÇİN DİŞİ BİR ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜYORUM"

    Sophia Thomalla, röportajda, "Onun için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence etraftaki en güçlü adamlardan biri. Bu yüzden buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim omurgam sağlam" dedi. 

  • 6Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    6|41

    "İSTANBUL'A GİTME KONUSUNDA SIKINTIM YOK"

    Kendisini bağımsız bir kadın olarak lanse eden Sophia, "İstediğim zaman uçağa binip İstanbul'a gitme konusunda bir sıkıntım yok" sözlerini kullandı. 

  • 7Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    7|41

    "ŞİMDİ EN İYİ YIL!"

    Öte yandan Sophia Thomalla, sevgilisi Karius ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Şimdi en iyi yıl!" notuyla paylaştı.

  • 8Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    8|41
  • 9Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    9|41
  • 10Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    10|41
  • 11Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    11|41
  • 12Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    12|41
  • 13Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    13|41
  • 14Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    14|41
  • 15Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    15|41
  • 16Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    16|41
  • 17Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    17|41
  • 18Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    18|41
  • 19Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    19|41
  • 20Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    20|41
  • 21Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    21|41
  • 22Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    22|41
  • 23Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    23|41
  • 24Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    24|41
  • 25Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    25|41
  • 26Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    26|41
  • 27Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    27|41
  • 28Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    28|41
  • 29Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    29|41
  • 30Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    30|41
  • 31Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    31|41
  • 32Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    32|41
  • 33Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    33|41
  • 34Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    34|41
  • 35Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    35|41
  • 36Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    36|41
  • 37Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    37|41
  • 38Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    38|41
  • 39Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    39|41
  • 40Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    40|41
  • 41Loris Karius ile sevgilisi Sophia Thomalle'dan aşk pozları - Magazin haberleri
    41|41

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0