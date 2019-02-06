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"ONUN İÇİN DİŞİ BİR ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜYORUM"

Sophia Thomalla, röportajda, "Onun için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence etraftaki en güçlü adamlardan biri. Bu yüzden buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim omurgam sağlam" dedi.