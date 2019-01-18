Loris Karius sevgilisi Sophia Thomalla ile aşk gezisinde

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius, İstanbul’a gelen sevgilisi Sophia Thomalla ile önceki gün Nişantaşı’nda yemek yedi. Bir restoranda sevgilisi ile yemek yiyen Karius, bir an olsun elini bırakmayan ve bulduğu her fırsatta kendisine sarılıp öpen sevgilisi ile İstanbul’da aşk tazeledi