        Haberler Magazin Loris Karius ve Diletta Leotta, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu - Magazin haberleri

        Loris Karius ve Diletta Leotta, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu

        Loris Karius ve Diletta Leotta, ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Leotta, "Bu Noel'de daha güzel bir hediye dileyemezdik" sözleriyle hamilelik haberini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 22:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:53
        İkinci bebeklerini duyurdular
        Eski Beşiktaş kalecisi Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 2023 yılında dünyaevine girmiş ve aynı yıl ağustos ayında Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına almışlardı.

        Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

        Leotta, hamile olduğunu açıklarken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Bu Noel’de daha güzel bir hediye dileyemezdik. Aria abla oluyor ve kalplerimiz iki kat daha fazla sevmeye hazır."

        #Loris Karius
        #Diletta Leotta
