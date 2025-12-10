Loris Karius ve Diletta Leotta, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu

Eski Beşiktaş kalecisi Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 2023 yılında dünyaevine girmiş ve aynı yıl ağustos ayında Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına almışlardı.

Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Leotta, hamile olduğunu açıklarken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Bu Noel’de daha güzel bir hediye dileyemezdik. Aria abla oluyor ve kalplerimiz iki kat daha fazla sevmeye hazır."