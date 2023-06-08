Loş ışıkta kitap okumak gözleri bozar mı?

Genelde loş ışıkta okuma yapıldığında bir süre sonra gözlerde yorgunluk hissi belirir. Bundan yola çıkarak da halk arasında loş ışığın gözleri bozduğuna dair bir inanış var. Peki, bu gerçek mi?

Bu soruya yanıt vermek için basit bir şekilde gözlerin nasıl çalıştığını anlamamız gerekir. Işık, göze korneadan (iris ve gözbebeği de dâhil olmak üzere gözün önünü koruyan şeffaf, kubbe şeklindeki en dış tabaka) giriş yapar.