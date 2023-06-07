Kedileri sütle beslemek ne kadar doğru?

Genel olarak, kedilerin sütü çok sevdiğine dair bir algı var. Birçoğumuz sokakta bir kedi gördüğümüzde onu sütle besliyoruz. Peki, bunu yapmak gerçekten doğru mu?

Evet kediler süt içer; ancak temel fark, annelerinin sütünü içmeleridir. Başka bir memelinin sütünü değil. Kediler doğduktan sonra annelerinin sütüyle beslenirler ve hayatlarının ilk 12 haftası bu şekilde devam eder.