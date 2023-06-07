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Kedileri sütle beslemek ne kadar doğru?

Birçok kişi kedilerin sütle beslenmesi gerektiğine dair zararlı bir görüşü paylaşıyor. Kedilerin sütü sevdiği doğrudur ancak metabolizmaları gereği sütü sindiremezler.

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  • Kedileri sütle beslemek zararlı mı? Kedilere süt vermenin sağlık açısından zararları nelerdir?

    Genel olarak, kedilerin sütü çok sevdiğine dair bir algı var. Birçoğumuz sokakta bir kedi gördüğümüzde onu sütle besliyoruz. Peki, bunu yapmak gerçekten doğru mu?

    Evet kediler süt içer; ancak temel fark, annelerinin sütünü içmeleridir. Başka bir memelinin sütünü değil. Kediler doğduktan sonra annelerinin sütüyle beslenirler ve hayatlarının ilk 12 haftası bu şekilde devam eder.
  • Kedileri sütle beslemek zararlı mı? Kedilere süt vermenin sağlık açısından zararları nelerdir?

    Anne sütünde olan bileşenler, laktaz adı verilen bir enzim sayesinde sindirim sistemi tarafından işlenir. Yavru kediler ilk doğduklarında vücutları laktaz üretir ancak yaşlandıkça vücutlarında sütü sindirmeye yarayan laktaz üretimi düşer. 
  • Kedileri sütle beslemek zararlı mı? Kedilere süt vermenin sağlık açısından zararları nelerdir?

    Temel olarak, kediler karbonhidratları vücutlarında işleme ve depolamada kötüdür çünkü kediler bir avcıdır ve avlanma tarzları protein üzerinedir. Bu özellikleri ancak yavru oldukları zamanda müddetçe vardır. 
  • Kedileri sütle beslemek zararlı mı? Kedilere süt vermenin sağlık açısından zararları nelerdir?

    Doğal olarak kediler yaşlandıkça, sütü sindirememeye başlar. Buna rağmen süt içmeye devam eden kedilerde yorgunluk, kilo kaybı ve artan susama ve idrara çıkma gibi sorunlar meydana gelir. 

    En sonunda bu durum tıpkı insanlarda olduğu gibi, laktoz intoleransı olarak bilinen bir durumla sonuçlanır.
  • Kedileri sütle beslemek zararlı mı? Kedilere süt vermenin sağlık açısından zararları nelerdir?

    Kediler etçil hayvanlardır. Beslenme şekilleri öncelikle protein açısından zengin kaynaklardan oluşmalıdır. Yine de bu kedilerin sütü sevmediği anlamına gelmez. Sütü sevseler de tıpkı abur cubur gibi her zaman tüketmemelidirler.

    Kaynak: Science ABC

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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