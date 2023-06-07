Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Bazıları sizi şaşırtabilir

9. JAPONYA - 125 MİLYON KİŞİ

Ana dili Japonca olan 125 milyon kişinin neredeyse tamamı Japonya'da yaşıyor - kesinlikle bu listedeki tüm dillerin coğrafi olarak en yoğun olanı. Japonca, hiragana ve katakana olmak üzere iki farklı yazı sistemine sahiptir ve Çince Kanji karakterlerini yoğun bir şekilde kullanır. Japonya dışında yaşayan en büyük Japonca konuşan gruplar; Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Brezilya'da bulunur.