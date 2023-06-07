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Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Bazıları sizi şaşırtabilir

Dünya il ve lehçelerine dair geniş bir veri kaynağı olarak kabul edilen Ethnologue, dünyada en çok konuşulan 10 dili listeledi. Elbette, hangi dilin kaç milyon insan tarafından konuşulduğunu bilmek çok mümkün değil ancak yaklaşık rakamlarla bir dünya haritası çıkarmak oldukça işe yarayan bir fikir.

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  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    1. ÇİNCE - 1.3 MİLYAR 

    Ethnologue'ye göre dünyada 1.3 milyar kişi Çince konuşuyor ancak bunların ortalama 900 milyonu Mandarin Çincesi. İstatiksel oarak; dünyada her altı kişiden biri Çince konuşuyor.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    2. İSPANYOLCA - 485 MİLYON 

    Listenin ikinci sırasında İngilizce beklense de İspanyolca açık farkla alıyor. Amerika'da konuşulan popüler dil İngilizce olsa da Güney ve Orta Amerika'nın da çoğu İspanyolca konuşuyor.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    3. İNGİLİZCE - 373 MİLYON 

    İş, seyahat ve uluslararası ilişkilerin ortak dili olan İngilizce, özellikle Çince ile karşılaştırıldığında kolayca öğrenebiliyor. Bununla beraber, ABD'nin yayılan kültürü ile beraber muhtemelen İngilizce uzun bir süre daha popülerliğini koruyacak.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    4. ARAPÇA - 362 MİLYON

    Son rakamlar Arapça'yı yaklaşık 362 milyon kişinin ana dili olarak konuştuğunu gösteriyor. Ancak Arapça, Çince gibi, kendi lehçelerinde o kadar farklıdır ki tek bir grupta toplamak oldukça tartışmalı bir konudur.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    5. HİNTÇE - 344 MİLYON

    Hindistan'ın aralarında Hintçe/Urduca başta olmak üzere 23 resmi dili vardır. Bunun bir dil mi - Hindustani - mi yoksa iki lehçe mi olduğu hala şiddetle tartışılıyor. Esas olarak kuzey Hindistan'da ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde konuşulan Hintçe devnagri yazısını kullanırken Urduca Farsça notasyonu kullanır.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    6. BENGALCE - 234 MİLYON

    Listenin en sürprizli isimlerinden olan Bengal, 1947 yılında İngilizler tarafından işgal edildi ve şu anda Hindistan'ın bir parçası. Doğu Bengal ise Bangladeş olarak biliniyor. Bengalce, şu anda Batı Bengal'de yaşayan 234 milyon kişinin ana dili. 
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    7. PORTEKİZCE - 232 MİLYON

    15. yüzyıldan itibaren Portekizli tüccarlar ve çeşitli Portekiz sömürgeleri, bu dili Brezilya, Angola, Mozambik, Yeşil Burun Adaları, Gine-Bissau ve São Tomé ve Príncipe gibi ülkelere getirdi.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    8. RUSÇA - 154 MİLYON

    Yaklaşık 154 milyon kişi ile Rusça, dünyada en çok konuşulan sekizinci dildir. Anlaşılmaz dil bilgisi ve i Kiril alfabesiyle ünlü olan bu dil, Birleşmiş Milletler'de konuşulan altı dilden biri olmaya devam ediyor.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    9. JAPONYA - 125 MİLYON KİŞİ

    Ana dili Japonca olan 125 milyon kişinin neredeyse tamamı Japonya'da yaşıyor - kesinlikle bu listedeki tüm dillerin coğrafi olarak en yoğun olanı. Japonca, hiragana ve katakana olmak üzere iki farklı yazı sistemine sahiptir ve Çince Kanji karakterlerini yoğun bir şekilde kullanır. Japonya dışında yaşayan en büyük Japonca konuşan gruplar; Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Brezilya'da bulunur.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dil! Dünyada en popüler diller hangileri?

    10. BATI PENCAP DİLİ - 101 MİLYON

    Ağırlıklı olarak Pencaplar tarafından, Pakistan ve Hindistan'da yer alan Pencap bölgesinde konuşulan bir Hint-Aryan dilidir. 

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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