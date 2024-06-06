'Lost' yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı
'Lost' dizisinde canlandırdığı 'Kate Austen' rolüyle ve 'Ant-Man' film serisiyle tanınan Evangeline Lilly, oyunculuğu bıraktığını açıkladı
Bir dönemin ünlü dizisi 'Lost'ta canlandırdığı 'Kate' karakteriyle hatırlanan Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı. 'Ant-Man' serisinin yanı sıra 'Çelik Yumruklar', 'Yenilmezler', 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hobbit' üçlemesinde rol alan 44 yaşındaki ABD'li yıldız sosyal medya hesabında; "Bugün hayalimi yaşarken o kadar sevinç ve memnuniyetle doluyum ki. Nimetlerime o kadar şükrediyorum ki. Açık bir seçim gibi görünen zenginlik ve şöhretten uzaklaşmak bazen korkutucu gelebilir" sözleriyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı.
Evangeline Lilly; "Bir gün Hollywood'a dönebilirim ama şimdilik ait olduğum yer burası. Yeni bir mevsim geldi ve ben hazırım. Mutluyum" ifadesini kullandı.
Sosyal medya paylaşımında 'Lost'un setinde çekilmiş yaklaşık 20 yıllık bir videoyu yayınladı. Orada kendisine 10 yıl sonra ne yapmak istediği soruluyordu. Lilly, ailesi olan ve insanlara insani anlamda yardım eden emekli bir oyuncu olmak istediğini söyledi.
2003 yılında Murray Hone ile evlenen Evangeline Lilly, 2004 yılında boşandı ve Dominic Monaghan ile ilişkiye başladı. 2007 yılında Dominic Monaghan ile olan ilişkisi sona erdi. 2010 yılından bu yana Norman Kali ile ilişki yaşayan Lilly, 2011 yılında ilk oğlunu, 2015'te de ikinci oğlunu dünyaya geldi.
Emeklilik açıklaması üzerine Variety'ye de konuşan Evangeline Lilly; "Bu sefer iş dışında bana temel bir tatmin ve neşe duygusu getirdi. Yarın, iki yıl sonra geri dönebilirim ya da asla geri dönmeyebilirim, ancak şu anda sektörde aktif olarak herhangi bir iş yürütmüyorum ve kimseye karşı herhangi bir sözleşme yükümlülüğüm altında değilim. Zamanımı insani çalışmalarıma ve yazılarıma adıyorum” ifadesini kullandı.
2004'ten 2010'a kadar süren 'Lost'taki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Altın Küre'ye aday gösterilen Lilly, aynı zamanda Marvel Sinematik Evreni'nde ilk kez 2015 tarihli 'Ant-Man' filminde ortaya çıkan Hope van Dyne/Wasp rolüyle tanınıyor.