Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Lost' yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı

        'Lost' yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı

        'Lost' dizisinde canlandırdığı 'Kate Austen' rolüyle ve 'Ant-Man' film serisiyle tanınan Evangeline Lilly, oyunculuğu bıraktığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir dönemin ünlü dizisi 'Lost'ta canlandırdığı 'Kate' karakteriyle hatırlanan Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı. 'Ant-Man' serisinin yanı sıra 'Çelik Yumruklar', 'Yenilmezler', 'Ölümcül Tuzak' ve 'Hobbit' üçlemesinde rol alan 44 yaşındaki ABD'li yıldız sosyal medya hesabında; "Bugün hayalimi yaşarken o kadar sevinç ve memnuniyetle doluyum ki. Nimetlerime o kadar şükrediyorum ki. Açık bir seçim gibi görünen zenginlik ve şöhretten uzaklaşmak bazen korkutucu gelebilir" sözleriyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

        2

        Evangeline Lilly; "Bir gün Hollywood'a dönebilirim ama şimdilik ait olduğum yer burası. Yeni bir mevsim geldi ve ben hazırım. Mutluyum" ifadesini kullandı.

        3

        Sosyal medya paylaşımında 'Lost'un setinde çekilmiş yaklaşık 20 yıllık bir videoyu yayınladı. Orada kendisine 10 yıl sonra ne yapmak istediği soruluyordu. Lilly, ailesi olan ve insanlara insani anlamda yardım eden emekli bir oyuncu olmak istediğini söyledi.

        4

        2003 yılında Murray Hone ile evlenen Evangeline Lilly, 2004 yılında boşandı ve Dominic Monaghan ile ilişkiye başladı. 2007 yılında Dominic Monaghan ile olan ilişkisi sona erdi. 2010 yılından bu yana Norman Kali ile ilişki yaşayan Lilly, 2011 yılında ilk oğlunu, 2015'te de ikinci oğlunu dünyaya geldi.

        5

        Emeklilik açıklaması üzerine Variety'ye de konuşan Evangeline Lilly; "Bu sefer iş dışında bana temel bir tatmin ve neşe duygusu getirdi. Yarın, iki yıl sonra geri dönebilirim ya da asla geri dönmeyebilirim, ancak şu anda sektörde aktif olarak herhangi bir iş yürütmüyorum ve kimseye karşı herhangi bir sözleşme yükümlülüğüm altında değilim. Zamanımı insani çalışmalarıma ve yazılarıma adıyorum” ifadesini kullandı.

        6

        2004'ten 2010'a kadar süren 'Lost'taki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Altın Küre'ye aday gösterilen Lilly, aynı zamanda Marvel Sinematik Evreni'nde ilk kez 2015 tarihli 'Ant-Man' filminde ortaya çıkan Hope van Dyne/Wasp rolüyle tanınıyor.

        7

        Evangeline Lilly, Peter Jackson'ın 'Hobbit' üçlemesinde de Tauriel'i canlandırdı.

        #Evangeline Lilly
        #lost dizisi
        #Ant-Man
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!