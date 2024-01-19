Haberler Ekonomi Merak Edilenler LPG'YE ZAM GELDİ! LPG zammı ile 19 Ocak Cuma bugün LPG, motorin, benzin (akaryakıt) İstanbul, Ankara, İzmir fiyatlar ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

LPG'ye zam geldi! İşte zamdan sonra güncel akaryakıt fiyatları LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi. Yeni zamla beraber, LPG litre fiyatı 20 TL'nin üzerine çıktı. Peki, LPG zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 19.01.2024 - 00:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:31 facebook

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Araç sahipleri tarafından dikkatle takip edilen akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası takip ediliyor. Bugün LPG'ye zam yapıldığı duyuruldu. LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20 liranın üzerine çıktı. İşte, 19 Ocak Cuma güncel akaryakıt (benzin), motorin, ve LPG fiyatları...

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LPG'YE ZAM GELDİ! LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi. Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.