Lübnan Büyükelçisi Habertürk'te: “Biz savaş istemiyoruz”

Lübnan her geçen gün artan ve bitmek bilmeyen İsrail saldırılarına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Bu kez İsrail'in hedefinde. Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Muallem Habertürk'e açıklamalarda bulunarak İsrail'in saldırının uluslararası hukuka uygun olmamasına rağmen devam ettirmesine dikkat çekti.

"İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

İsrail’in saldırılarına ilişkin konuşan Muallem, “İsrail, sürekli olarak sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ın bir bölgesi vurulursa tüm Lübnan acı çekiyor. Birisinin dediği gibi İsrail öldürmeyi biliyor, nasıl savaşacaklarını değil. Sadece toplu katliamlar, toplu infazlar, toplu yer değiştirmeler, demografik yer değiştirmeler yapıyorlar. Ama iş kavgaya gelince nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar. Lübnan'da İsrail'in hedeflerine bakarsanız, bunların Gazze'de olduğu gibi hastaneler, sağlık ekipleri, gazeteciler olduğunu görürsünüz. İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücünün üsleri ve kışlalarına 12 saldırı doğrudan saldırı gerçekleştirdi. 13 BM geçici gücü askeri ise vuruldukları beyaz fosfor dumanından dolayı acı çekiyordu. Beyaz fosforun kullanımı uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. İsrail'in kullandığı tüm silahlar uluslararası alanda yasaklanmış durumda ve ona rağmen hala kullanıyorlar.” diye konuştu.

REKLAM "TÜRKİYE'YE SİYASİ VE SOSYAL YAKINLIĞIMIZ VAR" Muallem, "İsrail'in soykırım savaş makinesini besleyenler durdurulmalı. İsrail'le diğer tüm ülkelere karşı savaşmak ve ulaşmak için doğrudan silah, silah, para ve insan akışını açtığınızda, bu soykırım savaş makinesini beslemiş olursunuz. Durduğunuzda tüm bu zulümler duracaktır. Maksimum 1 veya 2 günde. Çünkü artık mühimmat, silah ve para konusunda destek ve tedarik olmayacak ve durması gerekecek. Türkiye sadece Lübnan'daki barışı koruma misyonlarında yer almıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu başka barışı koruma misyonları da var. Ancak Lübnan'da, özellikle tarihsel bağlarımız nedeniyle Lübnan ve Türkiye'ye siyasi, coğrafi ve sosyal olarak yakınlığımız var. Lübnan'daki Türk varlığı çok takdir ediliyor ve memnuniyetle karşılanıyor ve Türkiye denizcilik BM Barış gücünün de bir parçası." ifadelerini kullandı.