        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'da 1 İsrail askeri öldürüldü | Dış Haberler

        Lübnan'da 1 İsrail askeri öldürüldü

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda bir askerinin öldüğünü açıkladı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 07:02 Güncelleme:
        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Golani Tugayı'ndan çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi. Açıklamada, ölen askerin 20 yaşındaki Negev Dagan olduğu ifade edildi.

        Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Lübnan'ın güneyindeki el-Beyyada, et-Taybe beldelerinde İsrail güçlerini bir dizi roketle hedef aldıkları belirtildi. AA'nın haberine göre açıklamalarda, İsrail güçlerinin doğrudan vurdukları bilgisine yer verildi.

        2 MART'TAN BU YANA 19 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 19'a yükseldi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        Hortum çıktı, kameralar yakaladı

        (DHA) Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sırasında hortum oluştu. Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

