        Haberler Dünya "Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim" | Dış Haberler

        "Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim"

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Barselona'da düzenlenen Avrupa Nabız Forumu'nun kapanış konuşmasını yapan Sanchez, Orta Doğu'daki düşmanlıkların sona ermesi gerektiğine işaret etti.

        "Lübnan'da yeni bir Gazze'ye izin vermeyelim" diyen Sanchez, İsrail'i uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmekle suçladı.

        İspanya Başbakanı Sanchez, konuşmasında şunları kaydetti:

        "Dünyanın geri kalanının bize bakmasını ve bizi desteklemesini istiyorsak, Avrupa'nın tutarlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu yüzden dün, AB'nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını önerdim, çünkü İsrail'in özellikle uluslararası ve insancıl hukukla ilgili olan birçok maddesini çiğnediği ve ihlal ettiği açıktır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Nisan 2026 (Ateşkes Var Ama Saldırılar Bitmedi: Lübnan Hedefte)

        Kırılgan ateşkes gölgesinde müzakere. Habertürk ekipleri sahada. İsrail ateşkes dinlemeden Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. İran'dan Hürmüz Boğazı için uyarı. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

