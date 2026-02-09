Lübnan'ın Trablusşam kentinde bina çöktü: 9 ölü, 6 yaralı

Lübnan'ın Trablusşam kentinin Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Beş katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

AA'nın haberine göre, Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, düzenlediği basın toplantısında, binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti. Kerime, enkaz altında kalan diğer kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TRABLUSŞAM AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Trablusşam'ı, kentte çok sayıda riskli bina bulunması nedeniyle "afet bölgesi" ilan ettiklerini belirten Kerime, hükümetin tüm kurumlarıyla gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı. Binada olay sırasında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CAN KAYBI ARTII

Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazdan 15 kişinin çıkarıldığını, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.