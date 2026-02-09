Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Lübnan'ın Trablusşam kentinde bina çöktü: 9 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Lübnan'ın Trablusşam kentinde bina çöktü: 9 ölü, 6 yaralı

        Lübnan'ın Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 00:58 Güncelleme: 09.02.2026 - 01:13
        Lübnan'ın Trablusşam kentinin Tebbene Mahallesi'nde eski bir bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Beş katlı olduğu belirtilen binanın çökmesinin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        AA'nın haberine göre, Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, düzenlediği basın toplantısında, binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti. Kerime, enkaz altında kalan diğer kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        TRABLUSŞAM AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

        Trablusşam'ı, kentte çok sayıda riskli bina bulunması nedeniyle "afet bölgesi" ilan ettiklerini belirten Kerime, hükümetin tüm kurumlarıyla gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı. Binada olay sırasında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        CAN KAYBI ARTII

        Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

        Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, enkazdan 15 kişinin çıkarıldığını, 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Kurtarma ekipleri enkaz altında olduğu değerlendirilen 8 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

        Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 24 Ocak'ta da 5 katlı bir bina çökmüş, enkaz altında kalan 4 kişi sağ kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetmişti.

