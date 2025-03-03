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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Lucas Lima: 3 puan çok önemliydi! - Rams Başakşehir Haberleri

        Lucas Lima: 3 puan çok önemliydi!

        Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Lima, Sivasspor karşısında 1-0'lık skorla aldıkları 3 puanın kendileri için lig sıralaması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:58 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:58
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        "3 puan bizim için çok önemliydi!"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Lucas Lima, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        Sivasspor karşısında iyi bir maç oynadıklarını aktaran Lima, "Zordu. Sivas, zorlu bir takım. Bodrum'a karşı kaybettiğimiz maçtan sonra bizim için önemliydi. Bu yüzden bugün üç puan bizim için lig sıralaması açısından çok önemliydi. Bu şekilde devam edelim ve bir sonraki maça hazır olalım. Bence maç maç düşünmek lazım. İyi yoldayız. Sıkı çalışmaya devam edelim ve her zaman bir sonraki maça odaklanalım" diye konuştu.

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