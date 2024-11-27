Lucas Torreira'dan tam isabet
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın aşkları tam gaz devam ediyor. Çift, dün evlerinde top oynarken eğlenceli anlar yaşadı
Giriş: 27.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:27
Aşklarına ikinci kez şans verdikten mutluluklarını sık sık gözler önüne seren Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın birliktelikleri doludizgin sürüyor.
Çiftten Lucas Torreira, dün sevgilisiyle eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı. Topla Devrim Özkan'ı vuran futbolcu o anları; "İki kaleciye karşı... Ne gol ama" notuyla paylaştı.
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