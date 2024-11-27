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        Haberler Magazin Lucas Torreira'dan Devrim Özkan'a tam isabet - Magazin haberleri

        Lucas Torreira'dan tam isabet

        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın aşkları tam gaz devam ediyor. Çift, dün evlerinde top oynarken eğlenceli anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:27
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        Lucas Torreira'dan tam isabet
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        Aşklarına ikinci kez şans verdikten mutluluklarını sık sık gözler önüne seren Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın birliktelikleri doludizgin sürüyor.

        Çiftten Lucas Torreira, dün sevgilisiyle eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı. Topla Devrim Özkan'ı vuran futbolcu o anları; "İki kaleciye karşı... Ne gol ama" notuyla paylaştı.

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        #Devrim Özkan
        #Lucas Torreira
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