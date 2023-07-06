Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e jest! Hull City ile karşılaşan Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yeni forma numarası gündeme oturdu! 5 numarayı bırakıp 34 numaralı forma giyen Uruguaylı futbolcunun bu tercihinin Leandro Paredes'e jest olduğu öne sürüldü!

Şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya inerken Lucas Torreira'nın forma numarası da gündeme oturdu. 5 numaralı formayla taraftarın sevgilisi haline gelen Uruguaylı bu maçta 34 numaralı formayı tercih etti.

Sampdoria günlerinde giydiği 34 numaraya geçiş yapan yıldız ismin bu hareketinden farklı anlamlar da çıktı. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre Torreira, 5 numarayı transferi gündemde olan Leandro Paredes için bıraktı.

Sampdoria döneminde giydiği 34 numaraya geçiş yapan yıldız ismin bu hareketinden farklı anlamlar da çıktı.