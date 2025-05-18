Lucas Torreira ile Essin Baris aşkı şampiyonlukla gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan ile ilişkisini sonlandıran Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmişti. O kadının Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı.

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Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda, Torreira ile Baris yeniden birlikte görüntülendi. İkilinin yakın halleri dikkat çekerken, şampiyonluk sevinci adeta aşklarını da gözler önüne serdi.