        Lucas Torreira: Takımım için hayatımı veririm - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Takımım için hayatımı veririm

        Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 01:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 01:16
        "Takımım için hayatımı veririm"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, maçın ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.

        "TAKIMIM İÇİN HAYATIMI VERİRİM"

        Uruguaylı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm" ifadelerini kullandı.

