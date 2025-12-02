Lucas Torreira: Takımım için hayatımı veririm
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, maçın ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.
"TAKIMIM İÇİN HAYATIMI VERİRİM"
Uruguaylı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm" ifadelerini kullandı.
