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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira ve Dries Mertens resmen Galatasaray'da! - Galatasaray Transfer Haberleri
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Galatasaray transferleri açıkladı!

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira transfer ettiğini resmen duyurdu! Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada Uruguaylı futbolcunun 6 milyon Euro'ya transfer edildiği belirtildi. Galatasaray, 4 yıllık mukavele imzaladığı Lucas Torreira'ya yılda 2,7 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray, Dries Mertens ile de 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere anlaşma sağlandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada oyuncuya 2,9 milyon Euro yıllık ücret; 1,1 milyon Euro da imza parası ödeneceği belirtildi

Lucas Torreira ve Dries Mertens resmen Galatasaray'da! - Galatasaray Transfer Haberleri
HABERTURK.COM / AA

Galatasaray, İngiltere temsilcisi Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 4 yıllığına anlaşıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.,

MERTENS DE AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılılar Torreira'dan sonra, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 avro sezonluk ücret ile 1.100.000 avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

TORREIRA'NIN İLK SÖZLERİ...

Twitter'da Galatasaray'ın açtığı sohbet odasında konuşan Lucas Torreira, "Merhaba Galatasaray taraftarı, vamos Galatasaray! Kariyerim için çok önemli bir an. Hislerim şu anda çok iyi. Bu kulübün kariyerimde çok büyük bir parça olmasını bekliyorum. Taraftarlar, Galatasaray'a gelmemde çok büyük rol oynadı. Bu kulübün bir parçası olmak, büyük hedeflerin parçası olmak demek. Bizim de ilk hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Uruguaylı yıldızın vatandaşı olan Fernando Muslera da sohbet odasında kısa bir konuşma yaparak başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a transferler için teşekkür etti ve "Havada kokusunu alıyorum, büyük şampiyonluklar kazanma yolundayız" dedi.

MERTENS: GOMIS ASLAN YÜRÜYÜŞÜ YAPTIĞINDA KENDİMİ ZOR TUTTUM

Belçikalı Mertens de Muslera'dan sonra söz alarak "Merhaba merhaba! Dün Antalyaspor maçını izlerken sanki sahadaydım. Gomis aslan yürüyüşünü yaptığı zaman kendimi tutamıyordum. Napoli'de de bu şekildeydi, orada da aile gibiydi ve bu yüzden burada olmaktan mutluyum. Galatasaray'ın efsanelerinden birine dönüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TORREIRA KEBAP İSTEDİ!

Lucas Torreira'nın arkadan "Kebap kebap" diye bağırması üzerine konuşan tecrübeli yıldız "Üç gündür buradayız. Her akşam bizi kebaba çıkarmaya çalışıyor ama biz kazanmaya açız" dedi. Uruguaylı daha sonra da "döner" diye bağırdı. Belçikalı sözlerini "Selamünaleyküm Cimbombom!" ifadeleriyle noktaladı.

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