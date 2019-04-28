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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması!

İsmi Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu, bu konu hakkında ilk kez net bir açıklama yaptı. Rumen çalıştırıcı, ülkesinde izlediği Voluntari - Dinamo Bükreş maçının ardından "Beşiktaş ile anlaştınız m?" şeklindeki soruya "Hayır. Beşiktaş'a gitmeyeceğim. Bunu size kim söyledi?" yanıtını verdi

Beşiktaş

Sezon sonunda Şenol Güneş'in Milli Takım'a gidecek olmasından dolayı teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta konuşulan isimlerin başında Mircea Lucescu geliyordu. Kartal'ı 100. yılında unutulmaz bir şampiyonluğa taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, ülkesi Romanya'da bu konu hakkında ilk kez net bir açıklama yaptı.

Voluntari - Dinamo Bükreş maçını özel davetli olarak izleyen Luce, karşılaşmanın ardından bir basın mensubunun "Beşiktaş ile anlaştınız m?" şeklindeki sorusuna "Hayır. Beşiktaş'a gitmeyeceğim. Bunu size kim söyledi?" yanıtını verdi.

Voluntari - Dinamo Bükreş maçını neden izlediği sorulan Luce, bu konuyla ilgili olarak ise "Futbolun içinde kalmaya çalışıyorum. Başkan Andone davet ettiği için Voluntari maçına geldim. Dinamo da iyi bir takım. Fakat sahada çok fazla yabancı oyuncu vardı" dedi.

PANCU'YA ÖVGÜ

Beşiktaş'tan eski öğrencisi Pancu'nun çalıştırdığı Rapid Bükreş'i yakından takip ettiğini söyleyen Lucescu, "Pancu'nun teknik direktör olarak gelişimi hoşuma gidiyor. Onunla sürekli iletişim halindeyiz. Pancu, çok değerli bir teknik direktör olacak" diye konuştu.

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