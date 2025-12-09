Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü! - Futbol Haberleri

        Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü!

        Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız'ın içinde henüz görmediğiniz büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 20:46 Güncelleme: 09.12.2025 - 20:46
        Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü!
        Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Pafos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        İtalyan teknik adam, basın toplantısında milli futbolcumuz Kenan Yıldız için de övgü dolu sözler kullandı.

        Spalletti, "Kenan Yıldız'ın içinde henüz görmediğiniz büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum." dedi.

        Spalletti, Kenan Yıldız'ı, Napoli'de birlikte çalıştığı ve şampiyonluk kazandığı Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti. 66 yaşındaki teknik adam, Kenan Yıldız için, "Bana Kvaratskhelia'yı hatırlatıyor." sözlerini sarf etti.

        Juventus forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

