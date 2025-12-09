Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Pafos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, basın toplantısında milli futbolcumuz Kenan Yıldız için de övgü dolu sözler kullandı.

Spalletti, "Kenan Yıldız'ın içinde henüz görmediğiniz büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum." dedi.

Spalletti, Kenan Yıldız'ı, Napoli'de birlikte çalıştığı ve şampiyonluk kazandığı Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti. 66 yaşındaki teknik adam, Kenan Yıldız için, "Bana Kvaratskhelia'yı hatırlatıyor." sözlerini sarf etti.

Juventus forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.