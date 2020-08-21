Lucifer 5. sezon fragmanı diziseverler için yayınlandı. Lucifer, 5. yeni sezonda ilk etapta 8 bölüm olarak yayınlanacak. Peki Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte Lucifer 5. sezon fragmanı...

LUCİFER 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Lucifer'ın 5. sezonu 21 Ağustos'ta Netflix'te olacak. 16 bölümden oluşan 5. sezonu iki parça halinde yayınlanacak. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak. Sezonun ikinci kısmı ise ileri bir tarihte yayınlanacak.

LUCIFER 4. SEZONDA NELER OLDU?

Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer’a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer’ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda’dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci’yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi.

Eve dizide Lucifer’ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer’ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe’den bulamayınca Eve’nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve’den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.