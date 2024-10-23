Lufthansa, Beyrut ve Tahran'a uçuşları durdurdu

Alman havayolu şirketi Lufthansa Group, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma endişesiyle Tahran ve Beyrut uçuşlarını askıya alma süresini önümüzdeki yılın başına kadar uzattığını duyurdu.

SWISS ve Austrian Airlines'ı da bünyesinde barındıran grup, Tahran uçuşlarının 31 Ocak 2025'e kadar, Beyrut uçuşlarının ise 28 Şubat 2025'e kadar askıya alındığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a her gün saldırı düzenlerken, İran'a ise saldırı hazırlığında.