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        Haberler Dünya Lufthansa, Beyrut ve Tahran'a uçuşları durdurdu | Dış Haberler

        Lufthansa, Beyrut ve Tahran'a uçuşları durdurdu

        Lufthansa Havayolları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ve İran'ın başkenti Tahran'a olan uçuşlarını 2025'in başlarına kadar askıya aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:20
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        Lufthansa Beyrut ve Tahran'a uçuşları durdurdu
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        Alman havayolu şirketi Lufthansa Group, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma endişesiyle Tahran ve Beyrut uçuşlarını askıya alma süresini önümüzdeki yılın başına kadar uzattığını duyurdu.

        SWISS ve Austrian Airlines'ı da bünyesinde barındıran grup, Tahran uçuşlarının 31 Ocak 2025'e kadar, Beyrut uçuşlarının ise 28 Şubat 2025'e kadar askıya alındığını açıkladı.

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a her gün saldırı düzenlerken, İran'a ise saldırı hazırlığında.

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