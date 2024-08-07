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        Haberler Dünya Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı | Dış Haberler

        Lufthansa, Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı

        Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İran ve Irak dahil olmak üzere bazı ülkelere yönelik uçuş iptali kararlarının süresini uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:56
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        Lufthansa Orta Doğu'ya uçuş iptallerinin süresini uzattı
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        Lufthansa'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından yapılan güvenlik analizi çerçevesinde bu bölgeye yönelik hizmetlerde değişikliğe gidildiği bildirildi.

        Bölgede artan gerilim nedeniyle şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarının 13 Ağustos'takiler dahil olmak üzere iptal edildiği belirtilen açıklamada, Lufthansa'nın iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğu kaydedildi.

        Lufthansa, geçen hafta da benzer bir karar alarak bölgeye seferleri iptal etmişti.

        Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemişti.

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