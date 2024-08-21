Lugano - Beşiktaş maçı için bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynadığı iki maçıda kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Lugano, play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, Lugano engelini geçmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi gruplarına yeni sistemde lig aşamasından devam edecek. Peki, "Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş play-off maçı" İşte Lugano - Beşiktaş maçı hakkında tüm merak edilenler...