Lugano Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, saat 21:30'da başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Peki Lugano Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konuya dair detaylar...
Lugano Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi çattı. Zorlu maç S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Heyeca dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen siyah beyazlı taraftarlar ‘’Lugano Beşiktaş maçı S Sport Plus’tan nasıl izlenir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. S Sport Plus üyelik ücreti aylık ve yıllık olarak değişiyor. İşte S Sport Plus üyelik ekranı ve ücreti ve ile ilgili bilgiler...
S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ardından Aylık ve Yıllık olmak üzere iki ayrı üyelik seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz.
S SPORT PLUS NASIL ÜYE OLUNUR?
www.ssportplus.com adresinde HEMEN ÜYE OL linkine tıklayın. Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girip HESABIMI OLUŞTUR VE HEMEN ÖDEME EKRANINA GİT butonuna tıklayın. Açılan sayfada promosyon kodu alanına kampanya kodunuzu yazın ve KULLAN butonuna basarak kampanya kodunuzu kullanabilirsiniz.
TV'DEN S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
1. Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın.
2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin.
3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.
S Sport Plus’ı geniş ekranda izleyebileceğiniz cihazlar;
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 ve üzeri) Smart TV’ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Arçelik - Grundig - Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları
Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV’ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV’niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ
S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor.