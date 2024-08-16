Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play off turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Lugano- Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezonu altıncı sıradan tamamlayan siyah- beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sebebiyle UEFA Avrupa Kupası play- off turu şansı yakaladı. Öte yandan İsviçre ekibi Lugano, dün oynanan maçta rakibi Partizan'ı saf dışı bırakarak temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu. Peki, Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı ne zaman?
Lugano- Beşiktaş maçına sayılı günler kaldı. Yeni sezonda Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan siyah- beyazlılar, Lugano engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Sezon başında Hollanda'lı antrenör Van Bronckhorst ile ilk maçına çıkan kara- kartal ezeli rakibi Galatasaray'ı saf dışı bırakarak kupaya uzanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ligdeki ilk maçında Samsunspor'u da yenen Beşiktaş'ta gözler Lugano maçına çevrildi. Peki, Lugano- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı 22 Ağustos Perşembe günü 21.30'da başlayacak.
LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Lugano- Beşiktaş mücadelesine yönelik henüz resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU!
Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.