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Luis Figo: “Inter’in şampiyon olmasını isterim”

Yenikapı’da düzenlenen Şampiyonlar Festivali’nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası’nda forma giyen Portekizli eski futbolcu Luis Figo, finalde Inter’in şampiyon olmasını istediğini söyledi

Luis Figo: “Inter’in şampiyon olmasını isterim”
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı’da düzenlenen Şampiyonlar Festivali’nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası yapıldı. Turnuvada kendi takımının kaptanlığını üstlenen Portekizli eski futbolcu Luis Figo, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi Finali'nde gönlünün Inter’den yana olduğunu belirten Figo, “Burada olduğum için çok mutluyum. Tabii ki dünyanın en iyi kulüp müsabakalarında yer almak bir onurdur. Favorim yok. Çünkü ben futbolu sahada göstermekten anlarım. Tabii ki o Inter'i çok isterim. Çünkü iki yıl Inter’de oynadım. Umarım yarın güzel bir sonuç olur” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ederim”

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ı tebrik eden Luis Figo, “Türkiye Ligi’ni sonuç olarak takip ediyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ederim. Tabii ki arkadaşım Jorge Jesus için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdi. Bence ilk senesinde güzel bir iş çıkardı. Okan Buruk’u da tebrik ediyorum. Bence şampiyonluğu kazandığı için çok mutlu olmalı. Sıkı çalışmaya devam etmeli” diye konuştu.

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