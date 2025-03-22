Real Madrid'in deneyimli yıldızı Luka Modric, kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki Hırvat oyuncu, "Real Madrid ile kontrat imzalamak mı? Bu konu hakkında acelem yok. Sezon hala oldukça uzun ve birçok maçımız var. Sezon sonunda göreceğiz." dedi.